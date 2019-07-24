Стали известны причины появления в Кургане дымки в воздухе

Утром 24 июля Курган и окрестности окутала непонятная дымка. В социальных сетях пользователи стали гадать, откуда она взялась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, поводов для волнения нет абсолютно никаких.

"Слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки, а также к усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы. Однако, превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Также спасатели отметили, что в регионе нет никаких пожаров.

Сейчас специалисты проведут исследования воздуха на содержание оксида углерода, диоксида серы и сажи.Результаты станут известны уже 25 июля.