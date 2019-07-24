15 Августа 2020
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Общество Курганская область
дымка (2019) | Фото:Накануне.RU

Стали известны причины появления в Кургане дымки в воздухе

Утром 24 июля Курган и окрестности окутала непонятная дымка. В социальных сетях пользователи стали гадать, откуда она взялась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, поводов для волнения нет абсолютно никаких.

"Слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки, а также к усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы. Однако, превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Также спасатели отметили, что в регионе нет никаких пожаров.

Сейчас специалисты проведут исследования воздуха на содержание оксида углерода, диоксида серы и сажи.Результаты станут известны уже 25 июля.

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Стали известны причины появления в Кургане дымки в воздухе

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Теги: думка, туман, Курган, МЧС, влажность



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Развитие сюжета:

Ранее 25.07.2019 14:38 Мск В воздухе над Курганом не нашли никаких вредных для здоровья веществ

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