Екатеринбургский общественник заявил, что на него напали спортсмены
Екатеринбургский общественник Алексей Беззуб заявил, что на него напали неизвестные.
По его словам, нападение произошло несколько часов назад. Общественник рассказал, что его оглушили.
"Двое молодых людей в темном, лет 20-30, спортсмены, били профессионально в основание черепа и по внутренним органам", - написал Беззуб на своей странице в Facebook.
Он добавил, что злоумышленники забрали его рюкзак. Из-за чего, по его мнению, могло произойти нападение, Беззуб не уточнил.
В полиции Екатеринбурга сообщили, что заявления об инциденте в органы внутренних дел пока не поступало.
Напомним, днем ранее в уральской столице сгорел автомобиль другого общественника - Дмитрия Чукреева. Сам он считает, что имел место поджог.