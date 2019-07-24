Екатеринбургский общественник заявил, что на него напали спортсмены

Екатеринбургский общественник Алексей Беззуб заявил, что на него напали неизвестные.

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По его словам, нападение произошло несколько часов назад. Общественник рассказал, что его оглушили.

"Двое молодых людей в темном, лет 20-30, спортсмены, били профессионально в основание черепа и по внутренним органам", - написал Беззуб на своей странице в Facebook.

Он добавил, что злоумышленники забрали его рюкзак. Из-за чего, по его мнению, могло произойти нападение, Беззуб не уточнил.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что заявления об инциденте в органы внутренних дел пока не поступало.

Напомним, днем ранее в уральской столице сгорел автомобиль другого общественника - Дмитрия Чукреева. Сам он считает, что имел место поджог.