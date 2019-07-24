Пожар в хабаровском лагере: количество пострадавших детей возросло до восьми

В больницу обратился еще один мальчик, который отдыхал в палаточном лагере на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском. Он получил поверхностные ожоги, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Медики назначили 12-летнему ребенку курс лечения. От госпитализации родители отказались, передает РИА Новости.

Количество пострадавших детей, таким образом, увеличилось до восьми.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур.

По 1 млн руб. получат семьи погибших. Семьи пострадавших получат 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч рублей - тяжкий и средней тяжести вред.

Правительство Хабаровского края подготавливает документы для закрытия лагеря. Предполагается, что эвакуация начнется уже сегодня, а ребят примут краевые детские санатории.

По делу о пожаре задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее СКР сообщал о задержании еще двух человек по делу о гибели детей - директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.