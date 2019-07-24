Полиция не нашла авторов доноса в органы опеки на пермскую защитницу железной дороги

В Перми силовики не нашли тех, кто написал в органы опеки "анонимку" на лидера родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе", защитницу Горнозаводской железнодорожной ветки Людмилу Ёлтышеву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Ёлтышева сообщала в соцсетях, о том, что на неё саму и её семью оказывают давление. По словам общественницы, на неё анонимно пожаловались в органы опеки за то, что она якобы ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. Ситуация стала предметом диалога с детским омбудсменом Светланой Денисовой. В обращении говорится, что "пока "мама на митингах", дети якобы находятся на попечении у нянь, подруг и родственников."Не является ли такое поведение многодетной матери безответственным, не является ли это оставлением несовершеннолетних в опасности?" – сказано в анонимке.

На своей странице "Вконтакте" Ёлтышева написала, что "её просьбу найти лиц, виновных в травле семьи, и привлечь их к уголовной ответственности за клевету и заведомо ложный донос проигнорировали".

""По данному факту проведена проверка. По результатам проверки установлено, что указанные в обращении лица в Перми не проживают". Значит, конкретное лицо, отправившее донос, даже и не искали. Мне-то думалось, что из отделения полиции поступит запрос в министерство социального развития края с целью выяснить IP компьютера, с которого анонимная жалоба к ним и поступила", - написала многодетная мать.

"Вопросов у меня очень много. Надеюсь, что после обжалования данного решения прокуратурой, в МВД свою работу выполнят и найдут авторов", - подытожила активиста.

Добавим, ранее Ёлтышева сообщила, что вечером 22 июля к ней домой пришла психолог детской поликлиники отделения медико-социальной помощи.

"Она сообщила, что приказом Комиссии по делам несовершеннолетних от 19 июля моя семья поставлена на учёт в группу риска. Основанием явилось то, что после вызова врача на дом мы не являлись в поликлинику и не брали справку о том, что мы здоровы", - уточнила активистка.

Отметим, лидер родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе" известна в Перми как защитница ж/д сообщения по Горнозаводской ветке на участке от Пермь-I до Пермь-II.