В Зауралье бывший руководитель детского дома подозревается в мошенничестве с деньгами сироты

В Катайске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами сироты местного детского дома, фигарунат - бывший и.о. директора детдома Артур Аверьянов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В начале этого года Аверьянов, как предварительно считает следствие, сказал воспитаннику детдома, что после выхода из учреждения ему не дадут положенную по закону квартиру. Руководитель детдома знал, что на счете у подростка есть большая сумма денег, и договорился с ним, чтобы сирота купил квартиру у его родственника.

Стоит отметить, что рыночная стоимость квартиры - примерно 400-450 тыс. руб. Аверьянов же договорился с юношей о покупке этой квартиры за 800 тыс. руб.

Аверьянов передал ему ключи от квартиры, при этом не оформив ни договор купли-продажи, а также не составив необходимые бумаги для передачи права собственности на жилье.