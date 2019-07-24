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Государственная дума, Госдума (2019) | Фото: duma.gov.ru

Закон уже действует! Депутаты разобрались с изъятием земель для госнужд

На предпоследнем в этой сессии заседании Госдумы депутаты вновь вернулись к вопросу об изъятии земельных участков под многоквартирными домами для государственных нужд. Процедура была описана в поправках в Градостроительный кодекс, но ко второму чтению норму из проекта убрали. Однако как оказалось, возможность изъятия участков уже есть в действующем законе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки Правительства стали причиной пикетов у здании Госдумы. Норма, напомним, предусматривала принудительное изъятие жилья и участков для реализации программ комплексной застройки. Для чего кабмин вносил инициативу депутатам узнать не удалось, представитель Правительства предложил переадресовать вопрос Минстрою. По неподтвержденным данным, принятие закона лоббирует принадлежащая владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу девелоперская группа "Кортрос".

Сегодня закон уже без поправок об изъятии будет принят в третьем чтении, но в начале заседания депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг предложил убрать проект из повестки, мотивируя все тем же изъятием. Пояснения дала депутат Галина Хованская.

"В этом законопроекте нет этой нормы, но она есть в действующем законе. И аргумент о том, что не при нас его принимали не действует. Мы сами еле разобрались, но сейчас можно применить норму об изъятии участков под многоквартирными домами", - сказала Хованская, добавив, что норма должна быть скорректирована и касаться только домов, признанными аварийными.

Отметим, что норма об изъятии содержится в ст. 9 Земельного кодекса РФ. К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений относится "установление порядка резервирования земель, принудительного отчуждения земельных участков (изъятия земельных участков) для государственных и муниципальных нужд". Кроме того, ст 46 Градостроительного кодекса говорит о том, решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления.

Представители профильного комитета и спикер Госдумы Вячеслав Володин отказались снимать закон с рассмотрения для внесения новых поправок. "Эсерам" они предложили внести новый законопроект с поправками.

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Закон уже действует! Депутаты разобрались с изъятием земель для госнужд

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Теги: изъятие земельных участков, Земельный кодекс, Градостроительный кодекс,



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