Тюменская область одна из первых приступила к развитию конкуренции

Тюменская область стала одним из первых регионов России, где разработали и приступили к реализации дорожной карты по развитию конкуренции. Такое заявление сделал сегодня заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин на встрече с губернатором Александром Моором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Во время рабочей встречи Александр Моор отметил, что развитию конкуренции в Тюменской области уделяется особое внимание и назвал это одним из приоритетных направлений в работе всех органов власти в регионе.

"Государственная политика поддержки конкурентоспособности нацелена на производство товаров надлежащего качества по приемлемым ценам. Справедливая и честная конкуренция – одно из условий для экономического и технологического развития. В Тюменской области есть положительные результаты такой работы", – заявил губернатор.

Отметим, что в Тюмень замруководителя антимонопольного ведомства прибыл для проведения совещания по вопросам утверждения планов и дорожных карт развития конкуренции в России и заседания по обсуждению ситуации на биржевом рынке лесоматериалов. Совещание по развитию конкуренции прошло сразу после рабочей встречи с Александром Моором. В нем также принял участие заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, эксперты, представители ФАС и регионального правительства.