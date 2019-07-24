15 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Губернатор Александр Моор, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин (2019) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область одна из первых приступила к развитию конкуренции

Тюменская область стала одним из первых регионов России, где разработали и приступили к реализации дорожной карты по развитию конкуренции. Такое заявление сделал сегодня заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин на встрече с губернатором Александром Моором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Во время рабочей встречи Александр Моор отметил, что развитию конкуренции в Тюменской области уделяется особое внимание и назвал это одним из приоритетных направлений в работе всех органов власти в регионе.

"Государственная политика поддержки конкурентоспособности нацелена на производство товаров надлежащего качества по приемлемым ценам. Справедливая и честная конкуренция – одно из условий для экономического и технологического развития. В Тюменской области есть положительные результаты такой работы", – заявил губернатор.

Губернатор Александр Моор, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин(2019)|Фото: admtyumen.ru

Отметим, что в Тюмень замруководителя антимонопольного ведомства прибыл для проведения совещания по вопросам утверждения планов и дорожных карт развития конкуренции в России и заседания по обсуждению ситуации на биржевом рынке лесоматериалов. Совещание по развитию конкуренции прошло сразу после рабочей встречи с Александром Моором. В нем также принял участие заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, эксперты, представители ФАС и регионального правительства.

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Тюменская область одна из первых приступила к развитию конкуренции

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Теги: Губернатор Александр Моор, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, развитие конкуренции



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