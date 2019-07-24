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Политика Пермский край
(2004) |

Новые правила землепользования и застройки Перми могут стать возвращением к "человеческому формату и гуманной высоте"

Два месяца пермяки вносили предложения и замечания в проект изменения городских правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Один из горожан указал, что поправки могут вернуть ПЗЗ к " человеческому формату застройки и гуманной высоте". Его позиция была поддержана другими участниками публичных слушаниях, сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители Перми и представители профессионального строительного сообщества внесли более 50 предложений по корректировке проекта. Сейчас они проходят обработку: сводятся в единую таблицу для дальнейшего рассмотрения комиссией по землепользованию и застройке. В ведомстве отмечают, что более 90% всех предложений поступили от юридических лиц – представителей профессионального строительного сообщества. Вместе с тем, свое мнение по проекту выразили обычные жители города, которые также приняли участие в публичных слушаниях.

Отметим, застройщики предлагают пересмотреть вопросы плотности и этажности застройки, а также просят сохранить действующие градостроительные регламенты по отдельным земельным участкам, правообладателями которых они являются. Жители города, напротив, выступают за ограничение этажности. Один из пермяков попросил установить "нулевую отметку" высотности вблизи своего дома, чтобы сохранить существующие детскую и спортивную площадки. Еще один житель Перми попросил прекратить плотную застройку центра многоэтажными жилыми домами.

"Для нас было важным услышать все аргументы и мнения, – прокомментировала заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова. – Именно поэтому было организовано максимально широкое обсуждение проекта, на три недели продлен срок внесения предложений. Помимо публичных слушаний, которые прошли в каждом районе Перми, проведено несколько "круглых столов" с представителями строительного сообщества и депутатского корпуса. Мы получили самые разные мнения, среди которых есть немало конструктивных замечаний. Радует, что в поддержку идеологии комфортного города выступили обычные жители, поскольку, прежде всего, их интересы и потребности легли в основу данного проекта изменений".

Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены на заседании городской комиссии по землепользованию и застройки, которое состоится в августе этого года.

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Новые правила землепользования и застройки Перми могут стать возвращением к "человеческому формату и гуманной высоте"

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Теги: застройка, правила, слушания



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