15 Августа 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
Польша, Украина, гастарбайтеры, Европа, ассоциация ЕС (2015) | Фото: facebook.com

МВФ: Украина потеряет треть трудоспособного населения к 2050 году

Около трети работоспособного населения потеряет Украина до 2050 года из-за крайне низкой рождаемости и бегства людей за границу. Уже к 2030 году потери составят около 15%. Об этом говорится в исследовании МВФ, сообщается в материале ТСН.
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Ситуация на Украине одна из худших в Европе, хуже только в Латвии и Болгарии. Другие страны испытывают те же проблемы, но пытаются решать их привлечением трудовых мигрантов, что еще сильнее бьет по Украине, из которой уезжают все больше, в частности в Польшу или Чехию. И именно Украину другие страны Восточной Европы рассматривают как поставщика дешевой рабочей силы. При этом на саму Украину трудовые мигранты не едут.

МВФ советует Украине увеличить пенсионный возраст и активнее брать на работу людей старше 55 лет, но украинские работодатели не прислушиваются к этому и ищут молодых, говорится в сюжете.

Интересно, что, по данным сайта ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта 2018 года с Украины выехали 1,4 млн трудовых мигрантов, т.е. в среднем каждую минуту из страны уезжают два человека.

Согласно недавнему прогнозу консалтинговой компании PwC, в 2019 году Украина станет мировым лидером по оттоку трудоспособного населения.

Как сообщало Накануне.RU, явка на прошедших выборах в Раду снизилась в западных областях за 5 лет в среднем на 11%, что может быть вызвано, в частности, физическим отсутствием "заробитчан".

В России сокращение трудоспособного населения тоже наблюдается, но его темпы гораздо ниже. Так, по среднему прогнозу Росстата, в 2036 году численность населения в возрасте 16-60 лет, т.е. без учета повышения пенсионного возраста, снизится на 5%. А возможное предоставление гражданства РФ жителям Украины может еще больше затормозить этот процесс в России и ускорить его на Украине.

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МВФ: Украина потеряет треть трудоспособного населения к 2050 году

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Теги: Украина, миграция, население



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