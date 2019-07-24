На Южном Урале за полгода в суды пытались пронести 228 единиц оружия

В Челябинской области за шесть месяцев 2019 года выявлено 228 единиц огнестрельного, газового или травматического оружия и боеприпасов к ним, холодного оружия и электрошоковых устройств, которые пытались пронести в суды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Также было изъято 2 тыс. 115 предметов, запрещенных к проносу в здания судов. Это колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся, ядовитые жидкости, отравляющие и другие опасные вещества.

В целом количество выявленных запрещенных предметов увеличилось на 4,7%. Общее количество запрещенных предметов, ежедневно выявляемых у посетителей судов, остается значительным, что требует постоянной бдительности от судебных приставов.