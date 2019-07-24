Куйвашев нацелил свердловских глав на привлечение инвестиций, а отстающим напомнил о "кадровых последствиях"

Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем совете глав подвел итоги социально-экономического развития Свердловской области в первом полугодии 2019 года и обратил внимание на привлечение инвестиций.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Куйвашев отметил, что индекс промышленного производства составил 102% к аналогичному периоду прошлого года, а объем отгруженной промышленной продукции превысил 1,144 трлн руб. и составил 106,4% к первому полугодию 2018 года.

По данным главы региона, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100,6% к уровню января-июня прошлого года. Производство яиц увеличилось на 3,7%, молока – на 0,5%, а оборот розничной торговли вырос на 2% – до 567,1 млрд руб.

Губернатор потребовал от участников совещания уделить внимание вопросам привлечения инвестиций и повышения привлекательности муниципалитетов для бизнеса. По словам Евгения Куйвашева, следует пересмотреть критерии оценки в инвестиционном муниципальном рейтинге, усилив фактор прямого влияния глав муниципалитетов на состояние инвестиционного климата.

Лидеры рейтинга могут претендовать на целевое предоставление средств областного бюджета для развития инвестиционной деятельности, пообещал губернатор, но отстающие в рейтинге "должны четко понимать отрицательные последствия по своим дальнейшим кадровым перспективам".

Евгений Куйвашев поручил правительству до середины осени подготовить соответствующий механизм принятия решений.