Югорчанка по президентской программе научилась в Японии кайдзену

В Югре вручили дипломы выпускникам президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства России. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей правительства округа.

Основная задача программы – обеспечить регион компетентными руководителями нового поколения для эффективного развития промышленности, малого бизнеса и социальной сферы. Проект уже доказал свою эффективность, став важным и надежным инструментом формирования человеческого капитала и модернизации экономики как региона, так и страны в целом. За время реализации программы обучение прошли более 500 руководителей организаций и предприятий народного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа.

Дипломы вручал первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. Среди выпускников – специалисты по работе с молодежью, руководство вузов, представители сферы ЖКХ и строительных компаний, чиновники.

Так, дипломом за успешное завершение обучения по президентской программе и прохождение зарубежной стажировки была отмечена генеральный директор агентства бизнес-коммуникаций Кун-Сулу Айткуженова.

Югорчанка прошла стажировку в Японии по программе "Кайдзен в сфере услуг". Кайдзен – это японская практика бережливого производства.

"Нас связывает то, что мы все проходили обучение по президентской программе, – обратился к дипломантам Алексей Шипилов. – Ее участниками из Ханты-Мансийского автономного округа стали уже свыше 600 человек. Но нужно сказать, что президентская программа – это один из множества повседневных шагов, совершаемых нами в процессе постоянного самообразования".