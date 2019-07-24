15 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
леонид ярмольник, актер, продюсер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Суд удвоил сумму, которую за ДТП актер Леонид Ярмольник должен выплатить ФСО

Суд почти вдвое увеличил сумму, которую актер Леонид Ярмольник (65) должен выплатить Федеральной службе охраны (ФСО) за ремонт автомобиля, пострадавшего по его вине в ДТП, передает РИА Новости.

"Московский городской суд определил изменить решение Хамовнического районного суда от 30.04.2019 по гражданскому делу (Ярмольник Л.И. и Федеральная служба охраны РФ) в части размера взысканных с Ярмольника в пользу ФСО денежных средств. И взыскать с Ярмольника Л. в пользу ФСО в счёт возмещения ущерба 833 432,76 рублей, взыскать госпошлину 11 534,33 рублей", - сказали в суде.

Ранее суд удовлетворил иск частично, обязав Ярмольника возместить лишь 432 тыс. руб. ДТП произошло в октябре 2016 г. на Кутузовском проспекте в Москве.

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Суд удвоил сумму, которую за ДТП актер Леонид Ярмольник должен выплатить ФСО

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Теги: леонид ярмольник, дтп, фсо, выплата за дтп



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