В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ

Армянские правоохранители арестовали находящегося в международном розыске фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.

СМИ писали, что полиция Армении задержала владельца ресторана "Бир Хаус", рядом с которым 1 июня 2019 года произошло убийство.

По данным Генпрокуратуры Армении, фигурант дела арестован на 40 дней.

Органы Армении попросили передать дело для уголовного преследования в отношении арестованного, сообщает РИА Новости.

Напомним, бывший спецназовец ГРУ попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин в Красногорске, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин. По делу были арестованы девять человек.