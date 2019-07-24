Надымчане пожаловались на ремонт "аварийного" дома. Огромные трещины запенили монтажной пеной

Жители многоэтажного дома в Надыме, расположенного по адресу Набережная Оруджева, 34 пожаловались депутату заксобрания Ямала Ивану Вершинину на то, что их дом местные власти не признают аварийным, несмотря на огромные трещины, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий выложил видеозапись о состоянии дома в своей группе "Работа на Север| Иван Вершинин" в социальной сети "ВКонтакте", а также зачитал вслух обращение жильцов.

Как следует из текста обращения, дом был построен в 1983 году и через несколько лет "поплыл". Однако, тогда ситуацию удалось стабилизировать. Около 10 лет назад в первом подъезде появились трещины в плитах, стыки и конструкции начали разъезжаться. Дом аварийным не признают. В 2016 г. администрация уверяла жителей, что подъезд отремонтируют и ремонт продлится не больше трех месяцев, однако восстановительные работы длятся уже более двух лет.

"Огромные трещины, где спокойно помещается рука или нога человека строители решили запенить монтажной пеной. Это просто кошмар. Мы не специалисты, но даже мы понимаем, что монтажная пена используется для монтажа окон, а строительная организация решила так нас избавить от таких огромных трещин и щелей с первого по девятый этаж нашего подъезда", - процитировал Иван Вершинин обращение жильцов дома.

Парламентарий подчеркнул, что считает дом аварийным, и что жить в таком подъезде нельзя. Депутат заявил, что обратился к коллегам из органов исполнительной власти с просьбой проверить ситуацию.