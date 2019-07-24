15 Августа 2020
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Общество В России
элитный алкоголь, магазин, ограбление, Подмосковье (2018) | Фото: 50.мвд.рф

Алкоголь с 21: Онищенко рассказал об "одном из самых видных достижений Госдумы VII созыва"

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить регионам устанавливать минимальный возраст для покупки алкоголя на уровне 21 года. Это предложение уже поддержал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он считает, что любые разговоры о попрании прав совершеннолетних (возраст совершеннолетия в России наступает в 18 лет) – это лишь демагогия на службе у пивной мафии.

"Все эти демагогические разглагольствования построены на беспокойстве пивной мафии. Мы только выиграем, когда ограничим наших молодых людей от права терять здоровье и становиться асоциальными людьми. Если мы этого добьёмся, это будет одно из самых видных достижений Думы VII созыва, направленных на благо наших будущих поколений", - цитирует Онищенко радиостанция "Говорит Москва".

"Наше ангажированное мнение зиждется на демагогической платформе, что, дескать, у нас юридический возраст, когда человек становится полноправным гражданином, 18 лет. Что мы будем его чуть ли не три года ограничивать в правах, что право на употребление алкоголя – это неотъемлемое право свободной личности. К 21 году человек биологически созревает для того, чтобы максимально противостоять развитию алкогольной зависимости, это физиология человеческая. Дело в метаболизме", - добавляет Онищенко.

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Алкоголь с 21: Онищенко рассказал об "одном из самых видных достижений Госдумы VII созыва"

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Теги: алкоголь с 21 года, совершеннолетие, госдума, запрет, геннадий онищенко



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