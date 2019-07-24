На Южном Урале мэрии двух городов обязали установить контейнерные площадки

Администрации Усть-Катава и Сима обязали установить контейнерные площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В Усть-Катаве на нескольких улицах отсутствуют контейнерные площадки для сбора мусора. Это нарушает требования жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также права граждан на охрану здоровья. В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы обязать городскую мэрию установить на улицах специальные площадки с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченными бордюром и зелеными насаждениями по периметру.

Аналогичная ситуация в городе Сим. По решению суда мэрия должна оборудовать на территории городского поселения контейнерные площадки и установить контейнеры для сбора отходов.