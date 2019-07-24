На Южном Урале осудят мужчин и женщину, которые незаконно ввезли из Казахстана полсотни тысяч литров бензина

На Южном Урале будут судить двух граждан России и гражданку Казахстана, которые незаконно ввезли через госграницу запрещенный для реализации в РФ бензин.

В начале июня прошлого года, желая получить прибыль, злоумышленники по поддельным документам перевезли через госграницу с территории Казахстана автомобильный бензин марки АИ-92, экологический класс которого К4 запрещен к обращению, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Общее количество завезенного бензина составило 50 тыс. литров на общую сумму в 1,5 млн руб.

Уголовное дело будет рассматривать Варненский районный суд Челябинской области.