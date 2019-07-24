Зеленский назначил своим советником бывшего советника Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности советника главы государства Руслана Демченко и снова назначил его на эту же должность. Указы об этом обнародованы на его официальном сайте.

Демченко был советником Петра Порошенко в течение 5 лет и однажды участвовал в переговорах в Минске. В прошлом году сообщалось, что он может заменить Леонида Кучму в Трехсторонней контактной группе о Донбассу.

С 1992 по 1996 гг. Демченко работал в Вашингтоне вторым секретарем посольства Украины в США. В 2005-2010 гг. работал в секретариате Виктора Ющенко.