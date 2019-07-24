В Ханты-Мансийске компания "Эра" оштрафована на полмиллиона – пыталась за взятку скрыть пьянство на месторождении

Компания "Эра" из Ханты-Мансийска оштрафована за взяточничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

В марте супруг генерального директора "Эры", работающий в организации, с согласия жены передал главному специалисту нефтяной компании 250 тыс. руб. за то, что тот не обратит внимание на привезённый на месторождение алкоголь.

Мировой судья оштрафовал компанию на 500 тыс. руб.. Арестованы деньги "Эры", находящееся на счёте в банке.