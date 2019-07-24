15 Августа 2020
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Наука и техника В России
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Электронный паспорт россиян оборудуют чипом нового поколения

В будущие электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения, пишут "Известия".

Ранее сообщалось о планах российского Правительства отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронные паспорта.

Известно, что новая форма основного документа гражданина будет содержать, помимо персональных данных, фотографию, информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

Рассматриваются два варианта дизайна электронного паспорта: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором варианте предусматривается использование мобильного приложения.

Чип в паспорте будет выполнять роль хранителя сведений. Электронные паспорта смогут собирать в документе вдвое больше информации, чем в настоящее время.

В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных. В то время, как применяемые сейчас чипы, в частности в загранпаспортах, могут хранить до 72 килобайт информации.

Для чипа разработали новую систему защиты от несанкционированных доступов к содержимому. Эта защита разработана на основе отечественных шифровальных алгоритмов.

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Электронный паспорт россиян оборудуют чипом нового поколения

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Теги: электронный паспорт, чип



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