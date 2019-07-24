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Общество Свердловская область
будущая аллея, посвященная 100 лет ВЛКСМ. Рядом со строящимся ЖК &quot;Восход&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге представлен концепт будущего микрорайона на месте неиспользуемых цехов ЖБИ

В Екатеринбурге представлен концепт будущего микрорайона, который расположится в границах улиц 40-летия Комсомола - Алданская - Бетонщиков на месте неиспользуемых цехов завода ЖБИ.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Группы ЛСР" на Урале, на участке площадью 19 га будет построено порядка 300 тыс. кв.м жилой недвижимости со всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой. Концепт предусматривает реконструкцию школы №82, которая сможет вместить порядка 1 тыс. 500 учеников, строительство двух детских садов на 490 мест, поликлиники на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным полем. Здесь также появится торговый центр, на первых этажах жилых домов по улице Алданской - коммерческие помещения, а на северо-восточной стороне микрорайона - наземные паркинги.

Известно, что концепция застройки предполагает закрытые от проезда автомобилей дворы с домами от 10 до 26 этажей, а центром притяжения жителей станет широкий благоустроенный бульвар для отдыха и занятий спортом, который пройдет посередине квартала и поделит его условно на две части. Доминантой же нового микрорайона станет башня-символ пятиугольной формы, которая появится на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданская.

концепт застройки Бетонщиков(2019)|Фото: пресс-служба "Группы ЛСР" на Урале

Как отметил директор по развитию "Группы ЛСР" на Урале Иван Кудрявцев, реализацию этого проекта планируется начать уже в следующем году. По его словам, находящийся неподалеку сосновый бор будет сохранен в первозданном виде, а концепт нового микрорайона предусматривает высадку более 5 тыс. новых деревьев и кустарников.

Напомним, осенью прошлого года рядом с заводом ЖБИ прошла торжественная закладка прогулочной аллеи жилого комплекса "Восход". Мероприятие приурочили к столетию ВЛКСМ.

закладка первого камня будущей аллеи, посвященной 100 лет ВЛКСМ и истории завода ЖБИ им.Ленинского комсомола(2018)|Фото: Накануне.RU

стройка ЖК "Восход", ЖБИ, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

100 лет ВЛКСМ, 61 год заводу ЖБИ(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге представлен концепт будущего микрорайона на месте неиспользуемых цехов ЖБИ

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Теги: ЖБИ, микрорайон, концепт, Екатеринбург



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