В Екатеринбурге представлен концепт будущего микрорайона на месте неиспользуемых цехов ЖБИ

В Екатеринбурге представлен концепт будущего микрорайона, который расположится в границах улиц 40-летия Комсомола - Алданская - Бетонщиков на месте неиспользуемых цехов завода ЖБИ.

Читайте также: В Екатеринбурге сосновый бор собираются вырубить под строительство спортивных объектов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Группы ЛСР" на Урале, на участке площадью 19 га будет построено порядка 300 тыс. кв.м жилой недвижимости со всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой. Концепт предусматривает реконструкцию школы №82, которая сможет вместить порядка 1 тыс. 500 учеников, строительство двух детских садов на 490 мест, поликлиники на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным полем. Здесь также появится торговый центр, на первых этажах жилых домов по улице Алданской - коммерческие помещения, а на северо-восточной стороне микрорайона - наземные паркинги.

Известно, что концепция застройки предполагает закрытые от проезда автомобилей дворы с домами от 10 до 26 этажей, а центром притяжения жителей станет широкий благоустроенный бульвар для отдыха и занятий спортом, который пройдет посередине квартала и поделит его условно на две части. Доминантой же нового микрорайона станет башня-символ пятиугольной формы, которая появится на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданская.

Как отметил директор по развитию "Группы ЛСР" на Урале Иван Кудрявцев, реализацию этого проекта планируется начать уже в следующем году. По его словам, находящийся неподалеку сосновый бор будет сохранен в первозданном виде, а концепт нового микрорайона предусматривает высадку более 5 тыс. новых деревьев и кустарников.

Напомним, осенью прошлого года рядом с заводом ЖБИ прошла торжественная закладка прогулочной аллеи жилого комплекса "Восход". Мероприятие приурочили к столетию ВЛКСМ.