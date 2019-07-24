15 Августа 2020
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слушания по экологии, Тюмень, воздух, экология (2018) | Фото: Накануне.RU

В МЧС объяснили, из-за чего в Екатеринбурге образовался туман с неприятными запахами

Свердловское ГУ МЧС выступило с официальным заявлением о причинах утренней дымки в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня утром в городе появился туман, а жители сообщали, что "пахло йодом", "как в больнице" и "хлоркой".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, синоптики установили, что слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки и усилению процесса накопления вредных веществ в приземистом слое атмосферы, но превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано.

Как отметили в ведомстве, природных и техногенных пожаров в Екатеринбурге и его окрестностях нет.

"В связи с многочисленными обращениями граждан на неприятный запах оперативная группа МЧС проводит объезд и мониторинг ситуации на торфяниках вблизи Екатеринбурга. Возгораний не выявлено. Кроме того, специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории проводят мониторинг состояния воздуха в различных районах города. Превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано", - уточнили в МЧС.

туман, смог, екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Между тем, как говорится в справке о качестве воздуха на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, по данным на 12 часов 24 июля в районе автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Екатеринбурге на улице Коммунистическая было отмечено превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации пыли мелкодисперсной в 1,8 раз. Остальные станции в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и других городах превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировали.

Напомним, также в ситуации разбирается управление Роспотребнадзора.

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В МЧС объяснили, из-за чего в Екатеринбурге образовался туман с неприятными запахами

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Теги: МЧС, запах, туман, Екатеринбург



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Ранее 25.07.2019 05:48 Мск Роспотребнадзор контролирует качество воздуха в Екатеринбурге

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Ранее 24.07.2019 08:07 Мск Екатеринбург накрыл туман, а жители жалуются на запахи гари и лекарств

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