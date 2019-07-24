На Южном Урале суд ужесточил наказание виновнику ДТП, в котором погибло два человека

Суд приговорил жителя Курганской области, по вине которого в ДТП погибли два человека, приговорен к 2,5 годам в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло в январе текущего года на участке автодороги "Миасское – Шадринск". Водитель "Хундай" при совершении маневра выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с "Ладой". В результате ДТП водитель и пассажир "Лады" от полученных травм скончались.

Красноармейский районный суд приговорил жителя Курганской области к 2,5 годам условно и запретил управлять транспортным средством сроком на 1 год. Государственный обвинитель обжаловал приговор в связи с его чрезмерной мягкостью.

Челябинский областной суд изменил приговор, назначив виновнику ДТП 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении и запретив управлять транспортным средством на 2 года.