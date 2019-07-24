15 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале суд ужесточил наказание виновнику ДТП, в котором погибло два человека

Суд приговорил жителя Курганской области, по вине которого в ДТП погибли два человека, приговорен к 2,5 годам в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло в январе текущего года на участке автодороги "Миасское – Шадринск". Водитель "Хундай" при совершении маневра выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с "Ладой". В результате ДТП водитель и пассажир "Лады" от полученных травм скончались.

Красноармейский районный суд приговорил жителя Курганской области к 2,5 годам условно и запретил управлять транспортным средством сроком на 1 год. Государственный обвинитель обжаловал приговор в связи с его чрезмерной мягкостью.

Челябинский областной суд изменил приговор, назначив виновнику ДТП 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении и запретив управлять транспортным средством на 2 года.

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На Южном Урале суд ужесточил наказание виновнику ДТП, в котором погибло два человека

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Теги: ДТП, авария, суд, наказание,



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