Дипломаты опровергли сообщения о пострадавших при ДТП в Турции россиянах

Автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся неподалеку от турецкого курортного города Кемер в провинции Анталья.

Как заявило российское генконсульство, среди пострадавших российских граждан нет. Травмы получили туристы из Польши и Норвегии, передает РИА Новости.

При этом, по информации агентства Anadolu, среди пострадавших есть граждане РФ. Отмечается, что всего травмы получили 25 человек, большинство пострадали от разбитых стекол.

Ранее в Италии произошло ДТП, в котором погибла россиянка, которая сопровождала туристическую группу. Еще 19 граждан РФ получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе ехали на экскурсию 55 русскоговорящих туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля.

Сообщалось, что автоавария с туристическим автобусом в Италии могла произойти из-за того, что водитель транспортного средства потерял контроль над управлением.