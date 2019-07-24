После смертельного пожара в хабаровском лагере задержан представитель МЧС

После смертельного пожара в хабаровском лагере "Холдоми" задержан сотрудник МЧС по Солнечному району Эдуард Новгородцев.

Читайте также: Путин объяснил охватившие Иркутскую область пожары и наводнения аномалией

Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял. Против него возбудили уголовное дело о халатности. Ранее СКР сообщал о задержании еще двух человек по делу о гибели детей - директора лагеря Максима Кузнецова и учредителя ООО "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.

Между тем, правительство Хабаровского края подготавливает документы для закрытия лагеря. Предполагается, что эвакуация начнется уже сегодня, а ребят примут краевые детские санатории, пишет Infox.ru.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере под Хабаровском погибли четверо детей. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель.