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платная дорога, пункт оплаты, дорога, (2019) | Фото: flickr.com

Госдума в третьем чтении примет ямальский закон о безальтернативных платных трассах на Крайнем Севере

Сегодня депутаты Госдумы в окончательном чтении примут поправки в федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", которые разрешают строительство платных дорог на Крайнем Севере в отсутствие альтернативных маршрутов. Закон не будет касаться уже существующих автомобильных дорог, передает корреспондент Накануне.RU.

В тексте проекта к третьему чтению отмечено, что плату можно вводить на дорогах, расположенных вне населенных пунктов, участках трасс, искусственных сооружениях, которые были построены на основании концессионных соглашений и соглашений ГЧП. Плата за пользование дорогой должна быть отменена после истечения срока концессионного соглашения. Под действие проекта попадают также частные автомобильные дороги за пределами населенных пунктов. Такие на Крайнем Севере часто строят компании ТЭКа для подъезда к своим объектам, ими пользуются и жители.

Для легковых автомобилей и мототранспортных средств проезд по дорогам будет бесплатным.

Инициатива, напомним, была пролоббирована Ямало-Ненецким автономным округом, где на условиях концессии строится мост через Пур. Поправки позволят обеспечить возврат инвестиций. Однако другие северные территории высказывали недовольство, а парламентарии заявляли, что закон нужен только Ямалу.

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Госдума в третьем чтении примет ямальский закон о безальтернативных платных трассах на Крайнем Севере

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Теги: платные дороги, Крайний Север, комитет по транспорту



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