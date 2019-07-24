Робот Фёдор, предназначенный для МКС, завел твиттер и пытается там шутить

Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции, также известный как FEDOR, в преддверии старта на орбиту завел себе аккаунт в Twitter и пытается в шуточной форме рассказывать о себе и своей миссии. Удачной была шутка Фёдора или нет, ее неизменно "лайкает" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пока Фёдор успел опубликовать только два поста, зато с видео и фото. В одном он озирается, находясь в кабине "Союза", в другом показывается сборочный цех на Байконуре.

"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к МКС 22 августа 2019 года, - "пишет" робот. - Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов. Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус "Энергии". Здесь интересно".

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

В конце июня новый экипаж МКС, которому предстоит работать с Фёдором, рассказывал о некоторых "замечаниях", возникших к работе андроида. "У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - рассказал журналистам космонавт Александр Скворцов.