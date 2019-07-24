Предмет "Экология" и профильный ЕГЭ по нему могут ввести в школах

Общественный совет при Минприроды РФ считает необходимым ввести предмет "Экология" и профильный экзамен ЕГЭ в школьную программу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного совета, это необходимо "для обеспечения поступательного развития страны, предупреждения и избежания катастрофических последствий природных катаклизмов в условиях изменения климата".

Соответствующее предложение будет направлено в Минпросвещения и Госдуму в ближайшее время.

Ранее о значимости повышения уровня экологической грамотности говорил президент Владимир Путин. ринимались решения Госсоветов и Совета безопасности России. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин также выступил с инициативой о введении экологического образования.

В Минприроды России надеются, что в 2024 году результатом национального проекта "Экология", в рамках которого разрабатывалось это предложение, станет изменение экологической культуры россиян.