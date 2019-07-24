15 Августа 2020
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экология, выбросы, колба, co2 (2016) | Фото: zelenovosti.ru

Предмет "Экология" и профильный ЕГЭ по нему могут ввести в школах

Общественный совет при Минприроды РФ считает необходимым ввести предмет "Экология" и профильный экзамен ЕГЭ в школьную программу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного совета, это необходимо "для обеспечения поступательного развития страны, предупреждения и избежания катастрофических последствий природных катаклизмов в условиях изменения климата".

Соответствующее предложение будет направлено в Минпросвещения и Госдуму в ближайшее время.

Ранее о значимости повышения уровня экологической грамотности говорил президент Владимир Путин. ринимались решения Госсоветов и Совета безопасности России. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин также выступил с инициативой о введении экологического образования.

В Минприроды России надеются, что в 2024 году результатом национального проекта "Экология", в рамках которого разрабатывалось это предложение, станет изменение экологической культуры россиян.

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Предмет "Экология" и профильный ЕГЭ по нему могут ввести в школах

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Теги: экология, егэ, школы



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