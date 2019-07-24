Власти Прикамья начинают выплаты компенсаций пострадавшим от паводка

В Гайнском районе вода отступила, "паводковый" режим ЧС снят. Муниципалитет оставался последним из районов разгула стихии, где такой режим действовал. Губернатор Максим Решетников поручил краевым властям помочь пострадавшим населённым пунктам. Вскоре начнутся выплаты прикамцам, которые из-за паводка потеряли имущество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В округах, пострадавших от паводков, продолжается восстановление транспортного сообщения с территориями, которые попали в зону подтопления. Всего повреждено 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах. Завершается оценка пострадавшего имущества первой необходимости жителей. Министерство социального развития принимает заявления на оказание материальной помощи. Компенсации выплатят до 1 августа.

По словам заместителя министра социального развития края Марины Визе, размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости (холодильник, плита, отопительный котёл, насос для подачи воды, кровать, столы, стулья, шкафы для посуды и телевизор), размер выплаты составит 50 тыс. руб. при частичной утрате и до 100 тыс. руб. – при полной. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды, надворные постройки, сумма компенсации определится по факту ущерба, но не более 15 тыс. руб. на каждое из них. Выплаты начнутся до конца этой недели.