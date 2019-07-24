15 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
сброс вод, сточные воды (2019) | Фото: sputniksmi.ru

"Гадили, гадим и будем гадить". Жители обвинили тюменского главу в экологической катастрофе

Жители коттеджного посёлка Ёлки подготовили обращение к главе Тюменского района Светлане Ивановой в связи с загрязнением реки Ушаковка и строительством канализационно-очистных сооружений (КОС) в муниципальном образовании Переваловское, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения жители района попросили зачитать члена общественной палаты Евгения Лепёшкина. В нём жители Тюменского района обвинили главу района в халатности и бездействии и заявили, что в районе сложилась катастрофическая экологическая ситуация.

"Согласно проведённой независимой экспертизе, выявлено, что река Ушаковка загрязнена сверх разумных пределов. После выхода из строя очистных сооружений рядом с микрорайоном Молодежный произошел мор рыбы. Предельно допустимые концентрации вредных веществ превышены более чем в сотни раз", - говорится в тексте обращения.

По нефтепродуктам кратность превышения составила 320 раз, по хлоридам – 52 раза, по сульфатам – 20, по азоту аммонийному – 105 раз. Содержание кислорода - на нуле. По оценкам экспертов, степень загрязнения в реке экстремальная и летальна для биологических видов, которые в ней обитают. А поскольку река Ушаковка стекает в Пышму, опасность возникает и для биосферы этой реки.

Также жители посёлка сообщают, что подчинённые Ивановой принимают решения о сбросе неочищенных канализационных стоков в лесной массив вблизи КП Ёлки от неработающих, выведенных из эксплуатации и не подлежащих восстановлению очистных сооружений микрорайона Молодёжный.

"О том, что КОС в посёлке Молодёжный выведены из эксплуатации и восстановлению не подлежат, администрация района и вы, в том числе, были проинформированы еще в 2016 г. Это подтверждено документами. Но попустительствуете эксплуатации, разрушенных и не выполняющих свою функцию: очищать канализационные стоки, очистные станции уже четвертый год. Исходя из вашего ответа, ясна ваша позиция: "Мы гадили, гадим и будем гадить. А вы живите, как сможете. Скажите, вам как человеку не стыдно? Как возможно проявление такой циничности по отношению к российским гражданам со стороны чиновников? Вы понимаете, за чей счет получаете зарплату", - зачитал обращение Евгений Лепёшкин.

Накануне.RU направило запросы в пресс-службу администрации района и природоохранную прокуратуру.

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"Гадили, гадим и будем гадить". Жители обвинили тюменского главу в экологической катастрофе

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Теги: светлана иванова, видеообращение, коттеджный посёлок ёлки, река ушаковка, экологическая катастрофа



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