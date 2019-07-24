15 Августа 2020
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Экономика В России
самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

Объем субсидируемых авиаперевозок в России вырос за год в три раза - Росавиация

Росавиация отчиталась о перевозках на субсидируемых маршрутах за первое полугодие 2019. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, рост объемов таких перевозок за первые шесть месяцев текущего года в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Так, по программе субсидирования региональных перевозок было перевезено 783,4 тыс. пассажиров, тогда как в прошлом году за те же первые полгода – только 262,6 тыс.

По программе субсидирования в целях доступности воздушных перевозок – 394,9 тыс. пассажиров (в прошлом году за тот же срок – 128,2 тыс.).

В ведомстве напоминают, что льготами в России могут воспользоваться граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды с детства II или III группы, сопровождающий ребенка-инвалида, многодетные семьи.

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Объем субсидируемых авиаперевозок в России вырос за год в три раза - Росавиация

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Теги: субсидии, авиаперевозки, скидки, росавиация, льготники



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