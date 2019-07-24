15 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
чижов владимир алексеевич постоянный представитель рф при ес (2013) | Фото: Накануне.ru

Постпред Чижов назвал одно условие для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом

Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов назвал условие, которое может улучшить отношения между РФ и ЕС.
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Чижов отметил, что в настоящее время российско-европейские отношения далеки от нормальных, стратегическое партнерство между сторонами заморожено. Постпред напомнил, что Евросоюз - это крупнейший торговый партнер и источник инвестиций для России.

Комментируя перспективы дальнейших отношений, политик воспользовался терминами из ядерной физики: Чижов подчеркнул, что ЕС должен "накопить критическую массу политической воли" для изменения отношений с РФ. Постпред выразил мнение, что обе стороны пришли к тому, что пора уже налаживать взаимовыгодные связи, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее Владимир Чижов заявлял, что миграционный кризис - это "бомба замедленного действия" для Евросоюза.

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Постпред Чижов назвал одно условие для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом

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Теги: Чижов, Россия, Евросоюз



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