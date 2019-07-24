В Челябинске демонтировали незаконный рынок после визита Натальи Котовой

В Челябинске демонтировали незаконный рынок возле кинотеатра "Победа", который на прошлой неделе посетила врио главы города Наталья Котова.

Напомним, 18 июля врио главы Челябинска Наталья Котова посетила кинотеатр "Победа", который закрылся около пяти лет назад. Сейчас в здании работает только один из сетевых ресторанов быстрого питания, а территория рядом превратилась в стихийный рынок. Здесь было 20 торговых объектов, и все они незаконные. Наталья Котова поручила убрать незаконный рынок, привести площадь в порядок и использовать ее для проведения районных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, зимой здесь снова появятся новогодняя ёлка и ледовый городок.