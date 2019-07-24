15 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Площадь лесных пожаров в Югре выросла почти вдвое - до 519 га

В Югре площадь лесных пожаров выросла на 232,3 га и сейчас составляет 519 га, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

За прошедшие сутки зарегистрировано три лесных пожара на площади в 232 га. Продолжается борьба с действующими возгораниями в Белоярском и Сургутском лесничествах. Общая площадь горящего леса - 519 га, тушат его сотрудники окружной "Базы авиационной и наземной охраны лесов".

Основными причинами возникновения лесных пожаров является нарушение людьми правил пожарной безопасности в лесах (с начала пожароопасного сезона – 32 лесных пожара) и грозы (с начала сезона – 86 лесных пожаров). Всего с начала пожароопасного сезона в округе зафиксировано 128 лесных пожаров общей площадью 2,7 тыс. га (лесная площадь – 2,5 тыс. га).

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Площадь лесных пожаров в Югре выросла почти вдвое - до 519 га

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Теги: лесные пожары, Белоярское лесничество, Сургутское лесничество, База авиационной и наземной охраны лесов



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