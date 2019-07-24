Лидер "Слуги народа" пообещал Донбассу подачку - обсуждение статуса русского языка

Лидер победившей на выборах в Раду партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что можно будет осуждать статус русского языка в Донбассе.

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава офиса (бывшей администрации) президента Украины Андрей Богдан заявил, что хотел бы предоставить ДНР и ЛНР право сделать русский язык региональным, но они возвращаются в состав Украины. Однако после развернувшейся критики у Зеленского открестились от любых планов по русскому языку, назвав инициативу личной позицией Богдана.

Разумков снова повторил, что то была позиция Богдана, но она не противоречит Минским договоренностям. Но единственным государственным языком все равно будет только мова. При это не исключил, что в Донбассе "может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны".

С кем у Зеленского собираются вести диалог, непонятно, поскольку с ДНР и ЛНР они говорить отказываются. А все предыдущие украинские президенты обещали то же самое - возможный диалог о возможных правах русскому языку. И все "диалоги" оканчивались ничем. Очевидно, что и в этот раз статус русского языка собираются подменить обсуждением, которое должно сойти на нет.

Напомним, после принятия закона о тотальной украинизации Зеленский заявил, что по этому вопросу не будет "никаких компромиссов".