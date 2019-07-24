Лидер "Слуги народа" пообещал Донбассу подачку - обсуждение статуса русского языка

15 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Украина, Дмитрий Разумков, лидер партии &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: Facebook, Дмитрий Разумков

Лидер "Слуги народа" пообещал Донбассу подачку - обсуждение статуса русского языка

Лидер победившей на выборах в Раду партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что можно будет осуждать статус русского языка в Донбассе.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава офиса (бывшей администрации) президента Украины Андрей Богдан заявил, что хотел бы предоставить ДНР и ЛНР право сделать русский язык региональным, но они возвращаются в состав Украины. Однако после развернувшейся критики у Зеленского открестились от любых планов по русскому языку, назвав инициативу личной позицией Богдана.

Разумков снова повторил, что то была позиция Богдана, но она не противоречит Минским договоренностям. Но единственным государственным языком все равно будет только мова. При это не исключил, что в Донбассе "может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, нежели на других территориях страны".

С кем у Зеленского собираются вести диалог, непонятно, поскольку с ДНР и ЛНР они говорить отказываются. А все предыдущие украинские президенты обещали то же самое - возможный диалог о возможных правах русскому языку. И все "диалоги" оканчивались ничем. Очевидно, что и в этот раз статус русского языка собираются подменить обсуждением, которое должно сойти на нет.

Напомним, после принятия закона о тотальной украинизации Зеленский заявил, что по этому вопросу не будет "никаких компромиссов".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лидер "Слуги народа" пообещал Донбассу подачку - обсуждение статуса русского языка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, русский язык, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети