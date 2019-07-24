Мэр Салехарда спас девушку от похищения

Глава Салехарда Иван Кононенко накануне предотвратил похищение девушки.

Мэр из окна своего автомобиля увидел, как нетрезвый молодой человек пытается затащить в свое авто молодую девушку. В автомобиле находилась большая компания, девушка сопротивлялась и кричала. Иван Кононенко вызвал полицию, наряд оказался неподалеку.

К моменту приезда полиции мужчины успели скрыться, но очевидцы запомнили номер автомобиля. Девушка написала заявление на пристававшего к ней юношу. Ему грозит административное наказание за мелкое хулиганство.