"Итальянскую забастовку" начинают сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи

Еще в одном регионе России – в Самарской области - работники скорой помощи приняли решение о проведении "итальянской забастовки".

На настоящий момент число сотрудников, готовых принять в ней участие, выросло до более 100 человек, и заявления продолжают поступать.

Вчера в Тольятти в связи с этим прибыл "целый десант" из представителей Минздрава Самарской области и терфонда ОМС во главе с замминистра Татьяной Сочинской, сообщает Профсоюз медработников "Действие" в соцсетях.

На Центральной подстанции тольяттинской скорой состоялась встреча чиновников с медработниками. Обсуждались вопросы, поставленные в коллективном обращении сотрудников.

Было дано обещание создать рабочую группу с участием представителей профкома. Однако чиновники заявили, что выделить дополнительные средства на решение проблем скорой помощи в этом году власти не могут, а с остальными поставленными вопросами будут разбираться в рабочей группе.

В профсоюзе отмечают, что нет оснований для прекращения протестной кампании. Первый этап итальянской забастовки, как и планировалось, начнется с 1 августа.

Начало более масштабного второго этапа - с 15 августа - будет зависеть от хода работы рабочей группы и того, будут ли приняты этапы повышения зарплаты среднего медперсонала и водителей на 1 ставку до 100% от средней зарплаты по области.

Ранее сообщалось, что работники "Пензенской областной станции скорой медицинской помощи" приостановили"итальянскую забастовку", которую начали 27 мая. Это произошло после переговоров с и. о министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым. По ряду пунктов коллективного обращения было достигнуто согласие.