В Екатеринбурге сосновый бор собираются вырубить под строительство спортивных объектов

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по вопросу вырубки части парка завода РТИ на Вторчермете. Как сообщил депутат городской думы Андрей Пирожков, 10 гектар соснового бора подлежат вырубке под стройку Дворца конькобежного спорта, теннисного центра и других спортивных объектов.

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По данным парламентария, вырубкой будет заниматься ООО "Компания №8", которая в 2014-2015 годах на этом же месте собиралась строить комплекс высотных апартаментов.

"Жители Вторчермета тогда сильно возмутились на общественных слушаниях и застройки парка 25-этажками не произошло. И вот здесь закрадываются смутные сомнения: если это все та же компания, то не собирается ли она рубить деревья за тем же самым, что и раньше? То есть, в первую очередь, ради строительства коммерческих объектов (про автопарковку говорится прямо, а рядом с автопарковкой, глядишь и "офисники" с апартаментами вырастут)", - написал Пирожков на своей странице в соцсети.

Депутат предложил построить объекты не на месте парка, а расселив частный сектор или бараки, которых достаточно на Вторчермете.

Андрей Пирожков отметил, что направил свои предложения по совершенствованию порядка проведения публичных слушаний и общественных обсуждений. В новой сессии думы вопрос будет рассмотрен и будет создана рабочая группа, куда он пригласил всех неравнодушных горожан.