Продлён арест депутату заксобрания Прикамья, которому вменяют "покушение" на самого себя

Продлён арест депутату краевого парламента Илье Кузьмину, который якобы организовал "покушение" на себя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя. Для этого он обратился к своей 29-летней знакомой, которая нашла исполнителей, другую 29-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Поздно вечером 24 февраля после "покушения" парламентарий обратился в полицию с соответствующим заявлением. Итог – 35-летний политик обвиняется в ложном доносе, его предполагаемые подельники – в пособничестве в этом. Кузьмин арестован, ему предъявлено обвинение, другим фигурантам избраны иные меры пресечения.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что арест продлён. Срок не уточняется, однако речь, скорее всего, идёт о двух месяцах, то есть Кузьмин останется под стражей минимум до конца сентября.