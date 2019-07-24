В Госдуме предложили запретить российским мужчинам ходить по улицам с голым торсом

Депутат Госдумы Виталий Милонов вновь недоволен внешним видом россиян. На этот раз его глаз пал на мужчин, которые в летнее время оголяют торс. Парламентарий предлагает законодательно запретить сильному полу ходить с голым торсом по улицам городов, передает агентство "Москва".

"Я требую, чтобы было административно запрещено ходить с голым торсом по улице. Так можно ходить на пляже, на лужайке, дома, а по улицам и паркам города ходить в труселях и без майки нельзя! Это самоидентификация людей с уровнем образования ниже трех классов и уровнем шимпанзе требует самовыражения", - отметил Милонов.

Депутат уточнил, что данный запрет не должен распространяться на мини-юбки: "Я не говорю, что нужно запретить короткие юбки. Я говорю именно о прогулках без майки! О мужиках с голым торсом. Это эстетически неправильно".