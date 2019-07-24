Стали известны причины, по которым россияне опаздывают на самолет

Россияне назвали самые распространенные причины своих опозданий на самолет. Хотя известно, что в аэропорт лучше выезжать заранее, далеко не всем удается правильно рассчитать время прибытия.

По данным опроса Ozon.travel, на которые ссылается РИА Новости, 43% путешественников-"опаздунов" винят в опоздании на самолет непредсказуемую дорожную ситуацию (пробки, ремонт) или ДТП (не обязательно с их непосредственным участием). Еще 28% банально проспали, это внушительная цифра, если учесть, что утренние часы – это лишь часть вылетов, пусть и значительная. Каждый пятый опрошенный (19%) хотя бы раз в жизни был вынужден пропустить вылет из-за внезапно возникших проблем со здоровьем, 7% сталкивались со срочными, неотложными делами и только 3% утверждают, что всегда успевают на рейс.