Подследственный экс-директор Антипинского НПЗ требует "золотой парашют" – $10 млн

Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находится в розыске в рамках уголовного дела, требует от предприятия миллионы долларов в качестве "золотого парашюта", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Лисовиченко находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации". Речь идет о хищении кредитных денег "Сбербанка", бывшему собственнику АНПЗ Дмитрию Мазурову уже предъявлено обвинение.

Бывший гендиректор требует от завода $10 млн бонусов и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней, сообщают "Ведомости". Иск рассматривает Ленинский райсуд Тюмени, информация о нём есть в картотеке инстанции.

Добавим, сейчас Лисовиченко находится в розыске. Не исключено, что он скрывается за границей.