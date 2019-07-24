"Выпили вот столечко!": Галкин показал "наотмечавшихся" Вайкуле и Пугачеву

Алла Пугачева и Максим Галкин, традиционно отдыхающие летом в Юрмале, составили компанию своей подруге, певице Лайме Вайкуле и в кругу друзей отметили окончание фестиваля "Рандеву", которое теперь вместо "Новой волны" проводится в Латвии (организатор и муза – Вайкуле).

В Instagram Галкина появилось видео, в котором артистки дурачатся и в образе "Дам с дюн" несут всякую околесицу на камеру. Сначала Пугачева пошло шутит, потом у Лаймы немного заплетается язык, вместе с подругой она показывает: "Выпили-то всего вот столечко!". И тут же дает совет: не пить, когда ешь, и не есть, когда пьешь (имеется в виду алкоголь). После всех участников музыкального фестиваля приветствуют, Алла передает привет в Израиль некому "хахалю", а затем заигрывает с Максом и обнажает плечо.