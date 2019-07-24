15 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР
григорий лепс (2016) | Фото:

В Минюсте Латвии возмутились посещением главой МВД концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса.

"Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство", - заявил Борданс.

По словам чиновника, Лепсу нужно давно закрыть въезд в страну, передает Regnum.

Отметим, Лепсу запрещен въезд в Литву с мая этого года. В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало список деятелей культуры, действия которых "создают угрозу национальной безопасности". Среди прочих исполнителей там оказался Лепс.

В 2013 году Минфин США объявил о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с ОПГ "Братский круг". В списке оказались российский певец Григорий Лепс.

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В Минюсте Латвии возмутились посещением главой МВД концерта Лепса

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Теги: латвия, григорий лепс, концерт



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