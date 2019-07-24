Производство "Пермского мясокомбината" переведут на птицефабрику "Пермская"

Площадку "Пермского мясокомбината" законсервируют, а впоследствии переведут на птицефабрику "Пермская", об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства промышленности Пермского края со ссылкой на руководство мясокомбината.

По информации группы компаний "Продо", которая управляет предприятием, решение о поэтапной консервации производства принято в связи с "существенными затратами на содержание производственной площадки, которые делают неконкурентоспособной себестоимость выпускаемой продукции". При переводе мощностей на птицефабрику "Пермская" будут сохранены все бренды, выпускаемые сейчас на "Пермском мясокомбинате". Птицефабрика оснащена современным оборудованием, и перенос производства никак не отразится на потребителях продукции мясокомбината.

Сотрудникам, которые попадают под сокращение, будут предложены все положенные законом выплаты, а также варианты трудоустройства на птицефабрику и другие пищевые производства Прикамья. Для этого в конце месяца в регионе пройдет ярмарка вакансий.

Между тем, как сообщают в краевой организации профсоюзов "Пермский крайсовпроф", ранее руководство предприятия уведомило работников о поэтапном закрытии колбасно-кулинарного производства с 1 сентября. Производство будет перенесено в Уфу. Под сокращение попали 170 человек. Они обратились в краевой профсоюз работников АПК, организация профсоюза, в свою очередь, перенаправила это обращение губернатору Максиму Решетникову, министру сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксане Бредневой. По словам председателя краевой организации профсоюза АПК Владимира Шалаева, официальных ответов на эти письма пока не поступило. Также он сообщил, что ситуацию держит на контроле центральный комитет профсоюза АПК, и что вопрос о сокращениях на "Пермском мясокомбинате" должны рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии в Москве.

Ранее в СМИ появились сведения, что мясокомбинат будет закрыт к 1 августа из-за устаревшего оборудования и цехов, нуждающихся в модернизации, к которой руководство предприятия оказалось не готово. Сообщается, что площадка мясокомбината будет использована по другому назначению. Каким образом - не уточняется.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", предприятие "Пермский мясокомбинат" принадлежит компании "Продо Финанс", владельцем является группа "Продо" - один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Основан мясокомбинат был в 1823 г.