15 Августа 2020
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кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинец получил 9 лет "строгача" за убийство девушки в Екатеринбурге в 2007 году

В Екатеринбурге суд вынес приговор жителю Сосновского района Челябинской области. Его признали виновным в убийстве 12-летней давности.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 9 июня 2007 года: челябинец, находясь в гостях в квартире дома по улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге, убил ранее знакомую девушку. После этого преступник скрылся, а затем и вовсе уехал из области.

Спустя 12 лет, уже будучи жителем Южного Урала, он пришел в местные правоохранительные органы с явкой с повинной и рассказал, что "не смог нести на себе этот тяжелый психологический груз". На допросе мужчина пояснил, что убил подругу из-за неразделенной любви - к девушке он испытывал чувства, однако взаимностью та не отвечала. После убийства он завернул тело возлюбленной в матрас и скрылся.

Суд вынес свой приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать срок уральцу предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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Челябинец получил 9 лет "строгача" за убийство девушки в Екатеринбурге в 2007 году

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Теги: убийство, девушка, суд, приговор, Екатеринбург



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