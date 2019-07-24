Мальчику, спасавшему детей при пожаре в палаточном лагере, просят присвоить звание Героя

Жители регионов Дальнего Востока просят присвоить звание Героя России 10-летнему мальчику, который спасал девочек из пожара в палаточном лагере "Холдоми".

Ребенок получил сильнейшие ожоги и скончался в реанимации ЦРБ Солнечного района.

"Маленький мальчик, который взял на себя огромную ответственность… Спасибо огромнейшее родителям, которые воспитали такого сына", - говорится в тексте обращения, адресованного властям Хабаровского края и России.

Авторы петиции добавляют, что Алексей должен быть награжден званием Герой России, "к огромному сожалению посмертно", сообщает Regnum.

Напомним, в результате пожара в палаточном городке под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. 24 июля объявлен трехдневный траур. По 1 млн руб. получат семьи погибших.