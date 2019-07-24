В Екатеринбурге второй день не работает сайт городского Единого расчетного центра

В Екатеринбурге уже второй день не работает сайт городского Единого расчетного центра. В самом центре обещают восстановить все в ближайшее время.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сайт ЕРЦ перестал работать накануне вечером. Как говорится в сообществе центра в соцсети, оказались недоступны сайт и информационная служба.

"Технические специалисты разбираются в ситуации и скоро все починят", - говорится в сообщении.

Передать показания счетчиков жителям Екатеринбурга предлагают через мобильное приложение, по телефону или при оплате квитанций в кассах "Фрисби".

Точные сроки восстановления в ЕРЦ не называют, отмечая лишь, что "провайдер работает над устранением проблемы".