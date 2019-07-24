Нечем дышать: жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Лесные пожары, уже около месяца бушующие в Красноярском крае и Иркутской области, принесли дымку и запах гари в соседние регионы.

Так, о задымлении сообщают из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

В трех крупнейших городах Кузбасса - в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске 21 июля объявили режим "черного неба" (неблагоприятные метеоусловия - НМУ). Как сообщает Regnum, предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Между тем, в Сети появилась петиция с требованием ввести режим ЧС из-за лесных пожаров на всей территории Сибири. Ее подписали уже более 42 тысяч человек.

"Именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС", - говорится в петиции.

Напомним, неделю назад сообщалось, что жители Красноярска жалуются на дымку, затянувшую город, а также неприятный запах. Люди ходят по улицам в масках, "иначе просто дышать нечем", говорилось в сообщениях в соцсетях.

В Среднесибирском УГМС сообщили, что дым в городе – это последствия пожаров в Богучанском и Эвенкийском районах. Задымленность усиливают лесные пожары, зарегистрированные в Иркутской области.

Жителей заверяли, что экологическая обстановка в городе и крае изменится уже в ближайшее время, ожидаются дожди.